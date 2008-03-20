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Большегрузам - по другому пути

20 марта 2008 08:55
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С сегодняшнего дня на республиканских дорогах вводятся ограничения нагрузок на оси транспортных средств. Это предусмотрено постановлением Минтранса. В весенний период из-за переувлажнения автотрассы оказываются наиболее беззащитными перед тяжелыми нагрузками. Чтобы сохранить дороги и дорожные сооружения, а также обеспечить безопасность движения и вводятся эти меры. На автотрассах в соответствии с вводимыми ограничениями установят временные дорожные знаки, а передвижение грузовиков будут строго контролировать.
# общество

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