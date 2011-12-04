Больше всего белорусы довольны решением своих вопросов на работе, месте учебы, на предприятиях связи, в загсах. Меньше всего положительных отзывов – в адрес таможенных органов, строителей и сферы ЖКХ

В Беларуси на неделе прошел масштабный мониторинг работы местных чиновников с обращениями граждан. По всей стране были организованы встречи с руководителями Администрации Президента, Госконтроля, Генпрокуратуры и Совбеза.

Абсолютно все вопросы взяли на контроль, а вот нерасторопным чиновникам, которые могли решить эти вопросы еще до приезда проверки, пожалуй, теперь стоит поволноваться.

Например, жители поселка Околица под Минском уже три года пытаются решить, казалось бы, банальный вопрос для XXI века – питьевая вода.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Запросить всю информацию из Минского райисполкома, второе – нужно немедленно встретиться с людьми и объяснить ситуацию. Третье – если они действительно будут отключать, то пусть внесут конкретные предложения по решению проблем. Мы дадим оценку действиям или бездействиям.

Это уже четвертая масштабная проверка, которая проводится по поручению главы государства. Поводом для старта стали тревожные цифры: 80% вопросов, которые люди адресовали чуть ли не лично президенту, можно было решить на местах. Результаты работы «выездной приемной» постоянно подкрепляются данными социологов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По последней информации, больше всего респонденты довольны решением своих вопросов на работе или месте учебы. А так же на предприятиях связи и в загсах. Это – лучший показатель среди организаций. Меньше всего положительных отзывов – в адрес таможенных органов, строителей и сферы ЖКХ. Только половина обратившихся в эти службы людей довольны ответом.

А среди недостатков работы чиновников с письменными заявлениями респонденты чаще всего отмечают любовь к отпискам. А так же сложность поиска человека, который может принять заявление. Зачастую ответ задерживается или не поступает вовсе. О том, что недостатков в работе нет, говорят чуть более трети опрошенных.

Таковы данные мониторинга общественного мнения, проведенного информационно-аналитическим центром при Администрации Президента.