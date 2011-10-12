Больше года целые семьи в Гродненской области живут без воды!

В Гродненской области, в небольшой деревушке, пересохли практически все колодцы. Чтобы умыться, или приготовить пищу нужно идти в соседнюю деревню, или привозить воду из города. А некоторые пенсионеры, собирают остатки мутной воды в колодцах и отстаивают её несколько суток. Жить в таких условиях сельчанам приходится уже больше года.

Виктор и Нина Стасюк в своём колодце воды не видели уже около года. Проблемы начались ещё прошлым летом. Тогда, буквально за одни сутки высохли колодцы практически у всех местных жителей. Такая ситуация, признаётся хозяин, принесла не мало хлопот. От колодца к дому он провел водопровод, даже купил новую стиральную машину. Но проблем от этого только прибавилось.

Со своей проблемой сельчане куда уже только не обращались, и в СПК, и в сельсовет, дошли даже до районного начальства. Все уверяли, что вопрос скоро решится, но спустя год ничего не изменилось.

Подвоз воды в деревню местное хозяйство всё таки организовало. Правда, внешний вид бочки и качество воды в ней у сельчан вызывает большие опасения. Да и бочка стоит на окраине деревни. Многим старикам не под силу преодолеть даже этих несколько сотен метров с полными ведрами. Янина Кайзер за пределы своего двора редко выходит, по этому для неё засуха настоящее испытание.

К такой аномальной засухе сельчане относятся скептически. Вопрос — куда ушла вода — волнует не меньше, чем когда вода всё-таки вернётся. Местные жители виноватыми считают мелиораторов, хотя осушение болот здесь закончилось еще в 70-е годы прошлого века. А вот пару лет назад канавы в окрестностях деревни углубляли и чистили.

Геннадий Денисов, заместитель главного инженера УП «Институт Гродногражданпроект»:

Инженерное вмешательство человека - это мелиоративные сети мелиоративных каналов, которые связаны с уровнем грунтовых вод. Инженерная деятельность человека - это буровые скважины для взятия воды для технических нужд. Опять же появление в близи деревни стройплощадки, прокладки инженерных сетей.

Точную причину такой локальной засухи выяснить так и не удалось. Даже столичные геологи, работавшие в окрестностях всё лето, не смогли дать однозначный ответ. Единственное, говорят специалисты, вода здесь есть, только очень глубоко. Местные власти решили установить в деревне 3-и уличные водные колонки, правда, с финансированием вышла загвоздка. Пока деньги нашлись только на одну.

Геннадий Гапанович, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Буквально через две недели будет установлена пробная водоразборная колонка. На перспективу финансирование планируется включить в программу о строительстве ещё двух водоразборных колонок. Они будут обеспечивать население на расстоянии ста метров от каждой колонки.

Сельчанам же пока остаётся надеяться только на дождливую осень и снежную зиму.