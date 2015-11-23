Больше 3-х километров пряжи, $70 и 8 месяцев понадобилось невесте для создания платья мечты

Новости США. Страстно желая надеть на свою свадьбу платье в винтажном стиле, но не найдя походящего по стилю и цене в магазинах, невеста потратила всего лишь 70 долларов на материалы и за 8 месяцев сама связала платье своей мечты, сообщает The Daily Mail .

Однажды она познакомилась с женщиной, которая сделала себе платье из вязаных крючком элементов. Эбби ухватилась за идею (так как она умеет вязать круючком с 4 лет) и, пригласив на подмогу свою тётушку, принялась за воплощение собственной идеи.

22-летняя Эбби Рамирес-Бодли из города Талса, штат Оклахома, при подготовке к свадьбе обнаружила, что свадебные платья, которые ей нравились в магазинах, «дороги до безобразия».

Процесс разработки дизайна был нелёгким. Эбби объяснила, что у них с тётей не было конкретного образца для работы, поэтому большую часть времени они создавали платье «наугад».

Женщины начали свой проект с создания отдельных элементов, затем они соединили их вместе, начав с юбки платья, постепенно переходя к топу. Эбби и Дженнифер пришлось «импровизировать», чтобы придать изделию очертания.

Труднее всего, по признанию женщин, было работать с рукавами.

Эбби Рамирес-Бодли:

Работа над рукавами отняла очень много времени – 9 часов. Я быстро связала все необходимые элементы. Трудности заключались в том, чтобы правильно их расположить и решить, какой длины будут рукава.

Создание платья заняло 8 месяцев, на него было потрачено больше 3-х километров пряжи.

К слову, пряжа обошлась девушке всего в 70 долларов, потому что у неё было много купонов на скидку.

Эбби объяснила, что решила посчитать эту цифру из природного любопытства.

Эбби Рамирес-Бодли:

Когда ты тратишь столько времени на что-то, ты хочешь знать всё досконально. Я не хочу, чтобы люди подумали, что мы сделали всё на скорую руку. Было очень тяжело работать без образца. Мы были поражены результатом, как и все остальные.