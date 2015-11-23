Больше 3-х километров пряжи, $70 и 8 месяцев понадобилось невесте для создания платья мечты
Новости США. Страстно желая надеть на свою свадьбу платье в винтажном стиле, но не найдя походящего по стилю и цене в магазинах, невеста потратила всего лишь 70 долларов на материалы и за 8 месяцев сама связала платье своей мечты, сообщает The Daily Mail.
22-летняя Эбби Рамирес-Бодли из города Талса, штат Оклахома, при подготовке к свадьбе обнаружила, что свадебные платья, которые ей нравились в магазинах, «дороги до безобразия».
Однажды она познакомилась с женщиной, которая сделала себе платье из вязаных крючком элементов. Эбби ухватилась за идею (так как она умеет вязать круючком с 4 лет) и, пригласив на подмогу свою тётушку, принялась за воплощение собственной идеи.
Процесс разработки дизайна был нелёгким. Эбби объяснила, что у них с тётей не было конкретного образца для работы, поэтому большую часть времени они создавали платье «наугад».
Кстати, платье связано полностью вручную.
Женщины начали свой проект с создания отдельных элементов, затем они соединили их вместе, начав с юбки платья, постепенно переходя к топу. Эбби и Дженнифер пришлось «импровизировать», чтобы придать изделию очертания.
Труднее всего, по признанию женщин, было работать с рукавами.
Эбби Рамирес-Бодли:
Работа над рукавами отняла очень много времени – 9 часов. Я быстро связала все необходимые элементы. Трудности заключались в том, чтобы правильно их расположить и решить, какой длины будут рукава.
Создание платья заняло 8 месяцев, на него было потрачено больше 3-х километров пряжи.
К слову, пряжа обошлась девушке всего в 70 долларов, потому что у неё было много купонов на скидку.
Эбби объяснила, что решила посчитать эту цифру из природного любопытства.
Эбби Рамирес-Бодли:
Когда ты тратишь столько времени на что-то, ты хочешь знать всё досконально. Я не хочу, чтобы люди подумали, что мы сделали всё на скорую руку. Было очень тяжело работать без образца. Мы были поражены результатом, как и все остальные.
Сделанный своими руками наряд невесты произвёл неизгладимое впечатление на всех гостей. Они внимательно изучали каждую деталь.
Эбби Рамирес-Бодли (ABC News):
Платье всем безумно понравилось. Несколько людей даже весь вечер не отходили от моей тёти, засыпая её вопросами о платье.
Муж Эбби, Джейк Бодли, знал, что его будущая жена сама вяжет себе свадебный наряд, но признался, что не верил, что у неё получится что-то стоящее и подходящее для их церемонии.
Эбби Рамирес-Бодли:
Конечный вариант его приятно удивил. Все, кто меня знает, знают, что я бы всё равно предпочла бы это платье платью из магазина, сколько бы оно ни стоило.
Перевод: Лилия Соломенкова