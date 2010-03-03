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Болгария отмечает национальный праздник - День освобождения от османского ига

03 марта 2010 08:44
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Пять веков страна сражалась с иноземцами, и победа 1878 года стала финалом русско-турецкой войны.

Среди тех, кто отстаивал независимость Болгарии, были и белорусы. И после переправы через Дунай именно солдаты Минского полка первыми ступили на территорию Болгарии.

Последнее десятилетие Минск и София активно сотрудничают. Страны планируют в ближайшие годы увеличить товарооборот до 400 миллионов долларов. Перспективными зарубежные эксперты считают инвестиции в белорусское машиностроение, туризм, энергосбережение и транспорт. Болгарская сторона выступает за упрощение визового режима для наших граждан при поездках в Евросоюз. В 2009 году солнечную страну посетили 27 тысяч белорусских туристов, причем их поток возрос на 40%.

С национальным праздником Президента Болгарии Георгия Пырванова и народ этой страны поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# общество

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