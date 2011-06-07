Болельщики сборной Беларуси по футболу верят в победу команды над Люксембургом

Внимание болельщиков приковано к стадиону «Динамо». В Минске – очередной отборочный матч чемпионата Европы-2012. Белорусская сборная встретится с командой Люксембурга.

Соперники накануне прибыли в белорусскую столицу и вечером провели тренировку на газоне динамовской арены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, в минувшую пятницу белорусы сыграли вничью 1:1 с лидером отборочной группы D командой Франции и по-прежнему занимают второе место. Белорусские футболисты настроены на победу, что позволит набрать 12 очков и закрепиться на второй позиции в группе вслед за французами.

Болельщик сборной Беларуси:

Болеем за Беларусь, всегда ходим на футбол. Ходили на матч с Францией. Верили в победу. А ничья у нас тоже считается победой. Верим в команду, верим, что победим.

Болельщик сборной Беларуси:

Даже приехали издалека. Берем билеты. Хотели немного пораньше приехать, но не успели.

Считаем, что счет будет 2:0 в пользу Беларуси.