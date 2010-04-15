Болельщики чемпионата мира по хоккею среди юниоров могут выиграть путевку в Египет

Для этого нужно посетить один из матчей в Минске или Бобруйске и найти одну из 30 шайб.

Их обладатели получат билеты на финальный матч чемпионата и примут участие в розыгрыше 5 путевок на двоих в Египет. Где будут спрятаны заветные шайбы, организаторы держат в секрете, зато раскрывают качества, которыми должен обладать виртуальный победитель.

Александр Хромылев, помощник председателя по спорту Президентского спортивного клуба:

Здесь надо будет проявить все черты болельщика: и смекалку, и ловкость, и без удачи не обойдется. Из 30 счастливчиков будут определены победители. Кульминация этой акции и награждение состоится на финальном матче на Минск-Арене 23 апреля.