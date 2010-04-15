Болельщик умер в очереди за билетами на чемпионат мира по футболу

64-летний житель ЮАР скончался в очереди за билетами на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в этой стране с 11 июня по 11 июля.

Врачи считают, что причиной смерти мужчины (его имя не называется) стал сердечный приступ. В очереди за билетами скончавшийся болельщик был 565-м. Свободная продажа билетов на матчи ЧМ-2010 началась в ЮАР в четверг, 15 апреля. Однако болельщики начали занимать очередь еще в среду. Так было и в Кейптауне, где произошел несчастный случай с 64-летним мужчиной. Всего в розничную продажу поступило 500 тысяч билетов.

По словам одного из болельщиков, в последний раз он видел в ЮАР такие очереди в 1994 году, когда голосовал за Нельсона Манделу. Болельщик сказал, что его зовут Годфри, а полное имя назвать отказался, признавшись, что ему пришлось прогулять работу, чтобы достать билет на футбол.

Изначально ФИФА не планировала розничную продажу билетов в ЮАР, рассчитывая продать их через интернет. Однако многие жители ЮАР не имеют доступа к интернету, в связи с чем руководство ФИФА решило организовать продажу билетов в футбольных кассах и супермаркетах, пишет Lenta.ru.