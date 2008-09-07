Более тысячи гостей из разных стран приехали в столицу фестиваля национальной культуры

Ярмарка народных ремесел, встречи с известными людьми, гала-концерт звезд белорусской эстрады и праздничный фейерверк – все это в программе Дня.

В фестивальном Борисове жизнь закипела. И несмотря на то, что официальное открытие Дня белорусской письменности было запланировано на полдень, уже с утра праздничное настроение царило в столице нынешнего фестиваля национальной культуры.

Открыл национальный праздник фестиваль городов-столиц Дня белорусской письменности. Действо возле дворца культуры напоминало больше костюмированный бал. Национальности и эпохи встретились в Борисове. Здесь же можно было наблюдать в работе и вполне живого первопечатника Франциска Скорину.

Шклов, Мир, Несвиж, Полоцк – по присутствующим на празднике можно составить карту Беларуси. Почетные гости – представители более 30-ти дипломатических миссий, писатели и поэты из Беларуси, России, Польши, Украины, Сербии, Молдовы.

Городская площадь – эпицентр праздника. С главной сцены фестиваля прозвучали главные слова. На этой же сцене развернулось театрализовано-хореографическое действо, а также прошла церемония награждения победителей национальных конкурсов "Искусство книги" и "Золотой фолиант". Под колокольный звон в небо Борисова взлетели открытки с приветствием юбилейного Дня белорусской письменности.

Надежды хозяев национального праздника оправдались – торжество действительно получилось. Впереди еще масса интересных встреч и событий. Город мастеров, выставки и презентации, спортивные конкурсы и концерты творческих коллективов – все это смогут увидеть борисовчане и гости города. Правда, через несколько часов эстафету национального фестиваля Борисов передаст Сморгони. Праздничный фейерверк озарит небо города – и 15-й День белорусской письменности станет уже историей.