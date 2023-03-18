Более тысячи делегатов со всей страны примут участие в учредительном съезде партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. 18 марта – важный день в политической жизни страны. Сегодня в Минске пройдет учредительный съезд партии «Белая Русь». Участие в нем примут более тысячи делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них немало и представителей молодежи. По итогам съезда будет принят устав и программа партии, а также определено ее руководство. Всего в партийном строительстве готовы принять активное участие почти 16 тысяч человек. Ознакомиться с программой нового политического объединения может любой желающий. Как и внести свои предложения или выступить с конструктивной критикой.