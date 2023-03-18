Прямой эфир

Более тысячи делегатов со всей страны примут участие в учредительном съезде партии «Белая Русь»

18 марта 2023 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 марта – важный день в политической жизни страны. Сегодня в Минске пройдет учредительный съезд партии «Белая Русь». Участие в нем примут более тысячи делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи делегатов со всей страны примут участие в учредительном съезде партии «Белая Русь»-1

Среди них немало и представителей молодежи. По итогам съезда будет принят устав и программа партии, а также определено ее руководство. Всего в партийном строительстве готовы принять активное участие почти 16 тысяч человек. Ознакомиться с программой нового политического объединения может любой желающий. Как и внести свои предложения или выступить с конструктивной критикой.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Белая Русь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«За это время много сделано». Беларусь и Иран отмечают 30 лет со дня установления дипотношений
18 марта 2023 07:22

«За это время много сделано». Беларусь и Иран отмечают 30 лет со дня установления дипотношений

Александр Лукашенко поздравил внутренние войска МВД Беларуси с 105-летием
18 марта 2023 07:13

Александр Лукашенко поздравил внутренние войска МВД Беларуси с 105-летием

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета
17 марта 2023 19:56

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета