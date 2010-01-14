Более сорока православных церквей и культовых зданий построили и реконструировали в прошлом году в Беларуси

Об этом сообщил журналистам Уполномоченный по делам религии и культуры Леонид Гуляко.

А в конце этого года начнутся службы ещё в 152 храмах. Нынешний год объявлен «Юнеско» годом сближения и разнообразия культур. И хотя белорусская православная церковь остаётся ведущей конфессией, в нашей стране есть все условия для мирного сосуществования различных религиозных и этнических групп .

Владимир Ламеко, заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь:

Дабразычлівасць адносін паміж нацыянальнасцямі, паміж канфесіямі — гэта ўжо наш вялікі нацыянальны набытак. У гэтым наша сіла і моц, і ўсе, хто да нас прыязджае, мігранты апошніх часоў, гэта заўважаюць. Яны актыўна працуюць, хораша тут прыжываюцца, і гэта сведчыць аб тым, што ў дзяржаве ўдзяляецца шмат увагі гэтым пытанням, гэта сведчыць і пра станоўчы імідж у гэтым плане нашай дзяржавы.