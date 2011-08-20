Более полутора тысяч военнослужащих внутренних войск Беларуси приняли сегодня присягу

Спустя месяц подготовки молодые солдаты в окружении родственников и друзей произнесли клятву на верность Родине.

После торжественной церемонии командиры частей встретились с родителями и рассказали об особенностях службы во внутренних войсках. Сегодня все молодые солдаты отправятся в свое первое увольнение. Нынешний день в воинских частях объявлен выходным.

С самого утра на контрольно-пропускном пункте — словно на крыльце университета — как в день открытых дверей, только наоборот: родителям рассказывают о правилах поведения, а сыновья стоят рядом.

Недели тренировок на плацу даром не прошли. В элитных войсках нет права на ошибку. Потому-то и отбирали новобранцев уже за год. Многие за краповым беретом пошли осознанно.

Строчки из текста военной присяги сегодня звучали, как по расписанию. За 10 минут — три сотни раз. Следом слова из устава вспомнили ветераны и командиры. И лишь затем — торжественный марш на глазах у тысяч родных и близких.

Александр Будько:

Очень много впечатлений, замечательное настроение. Погода, правда, не очень, но это не помешает нам сегодня провести хорошо время с родными и близкими.

Провести время с родными Александр сможет не только сегодня. Домой его отпустят сразу на трое суток. Так что пока о суровых армейских буднях можно на время забыть. Девушка Карина этого момента ждала целый месяц.

Карина:

Как для девушки это очередное испытание, ну а служба в войсках мужества ему прибавит, дисциплины.

У родителей же пока больше вопросов, чем ответов. Как кормят? Во что одет? Командиры частей об особенностях службы рассказывают лично.

Когда в следующий раз они увидят своих сыновей, командиры, конечно, не говорят. Увольнение ведь нужно еще заслужить. Поэтому сегодня встреча с родными и близкими для сотен молодых солдат — настоящий подарок от командования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».