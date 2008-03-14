Более миллиона долларов получит "ТрансАвиаЭкспорт" от компании "GALAXY AIR" за сбитый в Сомали ИЛ-76

Хозяйственный суд Минска взыскал с иностранной компании такую сумму за то, что она не проинформировала авиакомпанию - владельца ИЛ-76 о военных конфликтах на территории Сомали. Напомним, при выполнении чартерного рейса 9 марта 2007-го самолет получил повреждения и восстановлению не подлежит. Причиной стал обстрел воздушного судна при заходе на посадку в аэропорт Могадишо. Белорусским транспортным прокурором был предъявлен иск в Хозяйственный суд Минска о возмещении причиненного предприятию ущерба. Исковые требования полностью удовлетворены.