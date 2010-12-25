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Более миллиарда верующих по всему миру отмечают Рождество Христово

25 декабря 2010 15:09
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Рекордное число паломников собралось в этом году в Вифлееме – почти 100 тысяч человек.

Люди стремятся увидеть церковь, построенную над пещерой Рождества, местом рождения Иисуса. Это одна из главных христианских святынь.

А центром торжеств для католического мира, традиционно, стал Ватикан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этой ночью Папа Римский отслужил рождественскую мессу в храме Святого Петра. В своей проповеди Бенедикт XVI призвал к прекращению насилия в мире и напомнил верующим о необходимости «истинного братства».

В полдень 25 декабря понтифик обратился с традиционным рождественским посланием «Городу и Миру» и поздравил верующих с Рождеством Христовым на 65 языках.

Рождество в Вифлееме

Рождество в Ватикане

Бенедикт XVI

Бенедикт XVI

Бенедикт XVI

# общество # Фотофакт

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