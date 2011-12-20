Более миллиарда рублей направлено в 2011 году на поддержку творческой молодежи

Новости Беларуси. Такое решение принял Совет специального фонда Президента и его своим распоряжением утвердил глава государства.

В частности, около полумиллиона рублей выделено на поощрение одаренных юношей и девушек и создание условий для развития их способностей. Более 54 миллионов пойдет на выплаты четырех специальных стипендии, 32 поощрительных и семи гранд-премий фонда лауреатам международных и национальных фестивалей и конкурсов, а также на материальную поддержку восьмерых активных участников художественно-творческих мероприятий.

Средства выделены на покупку музыкальных инструментов и оборудования для гродненской детской музыкальной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины средств направлено на учреждение призовых фондов конкурсов и олимпиад. Около 125 миллионов рублей – на организацию и проведение Республиканской художественной выставки и отчетного концерта стипендиатов.

Все это позволит обеспечить адресную господдержку юных дарований и их творческий рост.