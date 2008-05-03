Более двух тысяч километров за 5 дней

В белорусской столице стартовал Международный легкоатлетический пробег "Минск-Ижевск-Минск". Он посвящён 63-ей годовщине Победы в Великой Отечественной. За 5 дней атлеты побывают там, где в 40-х годах 20 века прошли решающие сражения Второй Мировой войны. Напутствовать спортсменов пришли ветераны, администрация города и ректорат университета. Пробег - это еще и общение. Студенты БНТУ на границе Удмуртии встретятся со своими сверстниками из вузов Москвы, Киева, Нижнего Новгорода и Казани. Всего в пробеге примет участие более тысячи человек.