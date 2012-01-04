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Более четырех миллионов квадратных метров жилья в этом году построят в Беларуси

04 января 2012 10:26
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Новости Беларуси. Такое задание утвердило Правительство. Свыше половины новостроек возведут с господдержкой.

Кроме того, в республике будут приняты меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья. Среди них – оптимизация проектных решений и снижение затрат на благоустройство. Также планируется активно развивать фонд госквартир, которые будут сдавать по договорам найма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всестороннее содействие ждет белорусов при строительстве частных домов. Правительство предложило банкам обеспечить ежемесячное выделение кредитов, в том числе и льготных. В первую очередь это касается тех, кто хочет купить жилье в сельской местности.

# общество # Белоруссия

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