Более чем вековой юбилей одного из столичных храмов отмечают сегодня прихожане

В Александро-Невской церкви, что на Военном кладбище, отслужат праздничную Божественную литургию по случаю ее 110-летия. Храм был построен в 1898 году, как памятник воинам, павшим на поле брани во время русско-турецкой войны. В ней участвовали Минский и Могилевский пехотные полки, белорусские — уланский и гусарский. Ополченцы особенно отличились при взятии Шипки и в боях под Плевной. А 118 имен погибших золотом выбиты на мемориальных досках внутри храма.