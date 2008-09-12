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Более чем вековой юбилей одного из столичных храмов отмечают сегодня прихожане

12 сентября 2008 07:55
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В Александро-Невской церкви, что на Военном кладбище, отслужат праздничную Божественную литургию по случаю ее 110-летия. Храм был построен в 1898 году, как памятник воинам, павшим на поле брани во время русско-турецкой войны. В ней участвовали Минский и Могилевский пехотные полки, белорусские — уланский и гусарский. Ополченцы особенно отличились при взятии Шипки и в боях под Плевной. А 118 имен погибших золотом выбиты на мемориальных досках внутри храма.
# общество # Храмы Минска

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