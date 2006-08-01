Более 90% белорусских автошкол прошли сертификацию

Почти все белорусские автошколы желают сертифицироваться. Научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника" получил от них 425 заявок. 415 школ уже прошли процедуру сертификации. Напомним, что услуги по подготовке водителей подлежат обязательной сертификации в Национальной системе подтверждения соответствия. Определен порядок подготовки водителей, сертификации услуг и проведения экзаменов. Специалисты Минтранса проработали новые единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей всех категории.