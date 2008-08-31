Прямой эфир

Более 900 будущих офицеров приняли сегодня военную присягу

31 августа 2008 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Торжественное событие прошло в главном военном вузе страны.

С началом армейской карьеры курсантов поздравил министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев. Большинство курсантов около 600 человек будут учиться непосредственно в Военной академии, еще 250 освоят армейскую науку на военных факультетах гражданских вузов. Накануне присяги каждый молодой человек прошел жесткий  отбор и курс общевойсковой подготовки. Конкурс на некоторые наиболее популярные специальности составил 9 человек на место. Кроме того, впервые в этом году осваивать профессию военного летчика смогут не только молодые люди, но и девушки.

Сегодня же на верность Родине присягали и первокурсники факультета погранвойск Военной академии Беларуси. Поддержать будущих офицеров в этот значимый день пришли близкие родственники и друзья. А представители Белорусского Республиканского союза молодежи в торжественной обстановке вручили курсантам членские билеты. По мнению активистов БРСМ то, что в их ряды постоянно вливаются новые молодые силы, делает их союз еще крепче.

 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2008 14:24

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают шахтеры

31 августа 2008 14:24

В Минске проходит чемпионат по автомодельному спорту

30 августа 2008 16:53

В школах Беларуси прошли торжественные линейки