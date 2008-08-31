Более 900 будущих офицеров приняли сегодня военную присягу

Торжественное событие прошло в главном военном вузе страны.

С началом армейской карьеры курсантов поздравил министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев. Большинство курсантов около 600 человек будут учиться непосредственно в Военной академии, еще 250 освоят армейскую науку на военных факультетах гражданских вузов. Накануне присяги каждый молодой человек прошел жесткий отбор и курс общевойсковой подготовки. Конкурс на некоторые наиболее популярные специальности составил 9 человек на место. Кроме того, впервые в этом году осваивать профессию военного летчика смогут не только молодые люди, но и девушки.

Сегодня же на верность Родине присягали и первокурсники факультета погранвойск Военной академии Беларуси. Поддержать будущих офицеров в этот значимый день пришли близкие родственники и друзья. А представители Белорусского Республиканского союза молодежи в торжественной обстановке вручили курсантам членские билеты. По мнению активистов БРСМ то, что в их ряды постоянно вливаются новые молодые силы, делает их союз еще крепче.