Более 800 курсантов-первокурсников Военной академии Республики Беларусь приняли присягу

Большая часть из них будут познавать тонкости профессии в Военной академии Республики Беларусь, остальные же – на военных факультетах гражданских вузов страны. Обучать армейскому ремеслу будут по 95 специальностям.

Прежде чем надеть курсантские погоны, будущие защитники прошли строгий отбор и выдержали серьезные вступительные испытания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, конкурс в этом году был высоким, что говорит о престиже военной профессии.

Юрий Кокошко, заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь по учебной работе:

Эти слова, которые они произносят перед лицом родителей, товарищей, родственников, надо будет свято соблюдать.

Курсант:

Я очень давно мечтал стать военным. И сегодня моя мечта сбылась. Принял присягу, думаю, все будет хорошо.

Впереди у курсантов – курс общевойсковой практики, где придется осваивать азы военной подготовки и привыкать к особенностям воинской службы. Будущих офицеров пришли поздравить родные и близкие.



Родственники курсантов:

Приехали всей семьей: мама, папа, дедушка, тетя. Все очень рады.

Очень волнуемся. Еще одни сын у меня подрастает. Тоже собирается в Военную академию поступать.