Более 80 уголовных дел возбуждено по фактам хранения оружия и боеприпасов. Каждое третье — в Витебской области

В ходе операции «Арсенал» в Беларуси изъято больше 16 килограммов взрывчатых веществ. Также изъято около трёхсот взрывоопасных предметов и устройств и столько же единиц незарегистрированного оружия.

Изъятия производятся каждый день, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В то же время белорусы активно откликнулись на призыв добровольно сдать арсенал. По информации МВД, таким образом было передано около тысячи единиц оружия.

Андриан Кохнович, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Чем меньше оружия находится на руках у граждан, тем в большей безопасности общество и государство в целом. Поэтому гражданам, которые не ходят на охоту, не занимаются спортивными мероприятиями, мы предлагаем не просто хранить это оружие на всякий случай, а избавляться от него, сдавать, и оружие будет сохраняться в органах внутренних дел.