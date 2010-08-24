Более 80 семей военнослужащих Гродненского гарнизона получили новые служебные квартиры

Многоэтажка в областном центре построена в рамках госпрограммы по обеспечению жильём военных. Точно такие же возведут в каждом регионе страны.

Сегодня для семьи Нестерович — особый день. Сегодня они новосёлы. Игорь с женой, по долгу службы, исколесили почти всю республику. Ютиться приходилось и на съёмных квартирах, и в армейских общежитиях. С появлением детей, бытовой вопрос стал ещё актуальнее.

Игорь Нестерович, военнослужащий отдельного батальона охраны Западного оперативного командования:

Когда чувствуешь, что дома крепкий тыл, уже обеспечен квартирой, жильём, больше можно времени уделять и службе. Меньше будет мыслей о том, что семья живёт в неподходящих условиях. Я считаю, что уверенность появляется у военнослужащих.

Хозяйка новую квартиру называет не иначе как «царские палаты». На семейном совете уже решили, как их обставить. Осталось только мебель завести.

Светлана Нестерович, жена военнослужащего:

Вода есть, туалет, ванная. Как для детей — это лучший вариант, то, что всё это новое. На кухню мы уже кое что прикупили. Знаем, где что приблизительно поставим.

Радость Игоря и Светланы Нестерович сегодня разделили ещё 82 семьи офицеров Гродненского гарнизона. В областном центре одним из первых в республике сдан многоквартирный служебный дом. Причём, беспокоиться об отделочных работах жильцам не придётся. Квартиры построены что называется «под ключ».

Светослав Новицкий, главный инженер ОАО «Гродножилстрой»:

Дом благоустроен, он полностью построен с полной отделкой. 83 квартиры. Остаётся что — включить воду, включить лифты и можно заселяться.

Сегодня в Гродно нуждаются в улучшении жилья около тысячи военнослужащих. Благодаря поддержке государства, уже через три года все они получат новое жильё.

Сергей Потапенко, командующий Западным оперативным командованием:

Политика государства в данном направлении по обеспечению жильём военнослужащих строится по двум направлениям. Первое — это строительство кооперативного жилья. И, конечно же, строительство служебного жилья. В основном, все кто сегодня получил ключи от служебного жилья, они уже стоят и строят кооперативы.

83-квартирный служебный дом для военнослужащих Гродненского гарнизона — первый за много лет, но далеко не последний. Буквально в 30-ти метрах завершается строительство точно такого же дома. И уже в апреле следующего года, ещё 83 семьи военнослужащих получат ключи от благоустроенных квартир.