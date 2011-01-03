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Более 75 тысяч минчан и гостей столицы приняли участие в праздничных мероприятиях в ночь с 31 декабря на 1 января

03 января 2011 12:07
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Новогодняя ночь в Минске прошла без чрезвычайных происшествий криминального характера.

Основные гулянья развернулись на площадках у Дворца спорта и Национальной библиотеки, а также у стелы «Минск – город-герой». Традиционно больше всего зрителей собралось новогодней ночью на фейерверке – около 40 тысяч.

Для охраны общественного порядка в городе были задействованы более тысячи сотрудников милиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В местах культурно-массовых мероприятий работали контрольно-пропускные пункты.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Мы обеспечили охрану общественного порядка. Пропускали мы людей через рамки, ручные металодетекторы.
Считаю, что охрана провопорядка была обеспечена. Тяжких преступлений не допущено. По линии ГАИ также дорожная обстановка была под контролем. Хотя движение в новогоднюю ночь было интенсивным.

# общество

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