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Более 70 человек стали жертвами холодов за последние дни в Восточной Европе

01 февраля 2012 06:37
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Сильные морозы держат Восточную Европу практически в режиме чрезвычайного положения. Жертвами аномально низкой температуры за последние несколько дней стали более 70 человек. Сотни госпитализированы с обморожениями.

В Украине, где столбик термометра опустился до 30 градусов, власти продолжают открывать пункты обогрева. В Польше полиция проверяет неиспользуемые здания, чтобы убедиться, что там нет бездомных, которые могут умереть от переохлаждения. В Румынии преодолеть морозы населению помогает армия, а в ряде районов Сербии введено чрезвычайное положение.

Во многих регионах Восточной Европы ожидают, что в ближайшее время столбик термометра опустится до минус 30, а в некоторых регионах и ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода

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