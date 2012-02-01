Более 70 человек стали жертвами холодов за последние дни в Восточной Европе

Сильные морозы держат Восточную Европу практически в режиме чрезвычайного положения. Жертвами аномально низкой температуры за последние несколько дней стали более 70 человек. Сотни госпитализированы с обморожениями.



В Украине, где столбик термометра опустился до 30 градусов, власти продолжают открывать пункты обогрева. В Польше полиция проверяет неиспользуемые здания, чтобы убедиться, что там нет бездомных, которые могут умереть от переохлаждения. В Румынии преодолеть морозы населению помогает армия, а в ряде районов Сербии введено чрезвычайное положение.



Во многих регионах Восточной Европы ожидают, что в ближайшее время столбик термометра опустится до минус 30, а в некоторых регионах и ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.