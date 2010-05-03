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Более 570 пьяных водителей задержано в Белоруссии за минувшие выходные

03 мая 2010 09:26
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Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в понедельник в УГАИ МВД Беларуси.

«С вечера минувшей пятницы по воскресенье включительно набелорусских дорогах задержано более 570 водителей, которые селиза руль автомобиля в нетрезвом состоянии», — сообщили в УГАИ.

Там также проинформировали, что минувшие выходные на дорогах республики погибли 5 человек. «Среди погибших — двое пьяных мужчин, которые лежали на дорогах. На них наехали автомобили», — уточнили в ГАИ.

«Кроме того, в ДТП погибли три женщины. Эти ДТП произошли в Молодечненском, Витебском и Крупском районах», — уточнили в ГАИ.

# общество # происшествия

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