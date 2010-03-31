Более 500 ярмарок пройдет в Беларуси накануне Пасхи

Торговлю развернут предприятия потребкооперации в районных, областных центрах и крупных населенных пунктах.

Здесь будет широко представлена сладкая продукция, выпечка, мясные изделия и консервы. Покупателям предложат сувениры, товары легкой и текстильной промышленности по сниженным ценам.

Не забыты отдаленные поселки и деревни, которые попали в зону весеннего половодья. Туда направлены дополнительные автолавки.

Там, где невозможно доставить грузы машинами, используются моторные лодки МЧС, которые привозят продукты по заявке населения. Такая ситуация наблюдается лишь в Гомельской области. В других районах Полесья особых проблем с доставкой продовольствия нет.