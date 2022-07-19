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Более 500 снарядов времен ВОВ обезвредили саперы в Докшицком районе

19 июля 2022 06:50
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Новости Беларуси. Эхо войны и очистка местности от взрывоопасных предметов. Более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 снарядов времен ВОВ обезвредили саперы в Докшицком районе-1

Они проводят в регионе сплошную очистку местности, на которой 80 лет назад сдетонировал склад немецких боеприпасов. Так на одном квадратном метре встречается до десятка взрывоопасных предметов. За 2021 год специалистами противоминного центра Вооруженных Сил было деактивировано более 25 тысяч снарядов.

Более 500 снарядов времен ВОВ обезвредили саперы в Докшицком районе-4

Сергей Чубко, заместитель командира группы разминирования:
Местность разбивается на ячейки, у каждого военнослужащего есть фронт работы. Ширина 50 метров и вглубь 30 метров. Поиск производится 5-10 сантиметров от уровня земли. После обнаружения все боеприпасы уничтожаются электрическим способом взрывания.

Работа по поиску и уничтожению опасных находок продолжается. Срочные заявки саперы выполняют круглый год, а сплошные очистки местности – с марта по ноябрь, когда земля не промерзлая.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Чубко # Фотофакт

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