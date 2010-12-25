Более 500 Дедов Морозов и Снегурочек дали старт празднованию Нового года и Рождества в Минске

Прошлогодний финиш стал нынешним стартом. На Октябрьской площади сначала зажгли главную елку. Отмашку празднику дали Дед Мороз и Снегурочка. По сценарию, иллюминация из тысяч огней засияла не сразу, а по третьему зову публики.

К внешнему виду новогодних героев особое отношение. Если нет настоящей бороды и усов, грим и парик должны быть безупречными. Яркий костюм Деда Мороза – еще одно условие. Он может быть классическим или ультрасовременным.

Праздничный маршрут для «белобородых» – два километра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Шагать решили не все. В цирке взяли праздничный паровозик. А вместо конной упряжки для главных Деда Мороза и Снегурочки придумали сани на колесах.

Алексей Камицкий, режиссер парада Дедов Морозов и Снегурочек:

У мінулым годзе палядзелі, што шэсце цяжка успрымаецца для гледача, калі яны ідуць пад горку. А там – прыгожая ёлка.

Мы падумалі, што персанажы, Дзеды Марозы і Снегуркі павінны спачатку запаліць яе, а потым прыйсці да другой ёлкі.

Леонид в роли Деда Мороза шестой раз. Сегодня при полном параде: от района водителю общественного транспорта выдали новый костюм и шоколадные конфеты. Этот кастинг был жестким. Кроме поздравлений, учил детские игры. Но оказалось, что здесь главное – импровизация.

Она претендовала на внучку, но в детском саду, где работает Светлана, на мужчин дефицит. Поэтому на парад примерила бороду и взяла в руки посох. Но при этом все равно осталась женщиной – на каблуках и с make-upом.

Дед Мороз:

Кураж какой-то определенный, веселье, задор. Нравится мне. Люблю мужские роли.

Маршрут от елки до елки преодолели за полтора часа. И только на финише стало ясно: главные герои праздника не «белобородые», а Бог зимы Зюзя, Щедрец и тетка Каляда. Так в одном шествии соединили сразу и мифологию, и новогодние традиции начала XX века.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня праздник идет по всей нашей республике.

Состоялось традиционное шествие Дедов Морозов. С каждым годом это шествие крепчает. Желающих становится все больше и больше. Перевалили уже за 600. Дальше загадывать не будем.

«Белобородые эстафеты» сейчас также проводят в России, Украине и Германии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Посмотреть на парад приезжают миллионы туристов. Но только у нас праздник одним шествием не заканчивается. Подарки и веселое настроение Деды Морозы разносят по всем районам города.