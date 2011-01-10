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Более 5 млн книг и дисков публично уничтожили в Пекине

10 января 2011 14:35
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Активная борьба развернулась в Китае против контрафактной продукции.

Так, сегодня в Пекине публично уничтожили более 5 миллионов пиратских книг и дисков. Незаконно выпущенная продукция изымалась из книжных магазинов и мест по продаже компьютерного оборудования и видеодисков в течение двух месяцев. Проводили же инспекцию по всей стране 650 тысяч проверяющих.

Продлится данная акция до 23 апреля. Именно в канун Всемирного дня защиты авторских прав в Китае запланирована еще более масштабная акция уничтожения пиратских копий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

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