Более 5 миллионов человек примут участие в республиканском субботнике

На этот раз он посвящен году здоровья. Все собранные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы детских лечебно-профилактических учреждений. Планируется закупить реанимобили и диагностическое оборудование. Напомним, правительство Беларуси рекомендовало на добровольной основе провести республиканский субботник 19 апреля на рабочих местах. Особое внимание будет уделено благоустройству парков и зон отдыха, улиц и дворовых территорий.