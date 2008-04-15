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Более 5 миллионов человек примут участие в республиканском субботнике

15 апреля 2008 16:49
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На этот раз он посвящен году здоровья. Все собранные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы детских лечебно-профилактических учреждений. Планируется закупить реанимобили и диагностическое оборудование. Напомним, правительство Беларуси рекомендовало на добровольной основе провести республиканский субботник 19 апреля на рабочих местах. Особое внимание будет уделено благоустройству парков и зон отдыха, улиц и дворовых территорий.
# общество

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