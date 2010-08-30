Более 4,5 миллионов учебников получат белорусские школьники ко Дню знаний

По некоторым предметам бумажные пособия дополнят электронные носители.

Школьного комплекта учебников для дочери мало. Светлана ежегодно докупает атласы, контурные карты, тесты и диктанты. Дополнительную литературу находит и в интернете. Ведь сейчас конкурент бумажному учебнику – электронный. До школы девочке добираться около часа. А носить в рюкзаке по пять книг – тяжело. Поэтому у Надежды одна надежда на библиотеку, там берет одну книгу на урок, остальные по очереди делит с соседкой по парте. Цифровые учебники, считает Зайцева, решили бы эту проблему.

Чтобы угодить всем, белорусские разработчики объединили два пособия в одно. К бумажному учебнику приложили цифровой носитель. Пока это коснулось лишь иностранного языка. Предмет предполагает чтение и прослушивание текстов одновременно. Поэтому диск здесь – скорее необходимость, чем дань моде.

В этом году ко Дню знаний выпустят более 4,5 миллионов экземпляров школьных учебников. На прилавках впервые появятся комплексные пособия для факультативов. Они с мультимедийным сопровождением. Нашу продукцию уже показывали в России на первом съезде учителей СНГ. И оценили высоко. Ведь для качественного обучения школьников, в нашей стране два года подряд среди авторов учебных пособий – конкурс.

В этом году для белорусских школ закупили наглядные пособия на 700 миллионов рублей. Это современное лабораторное и демонстрационное оборудование по физике, химии и биологии. В сентябре оно появится не только в школах Минска, но и в сельских учебных заведениях.

Екатерина Расолько, Александр Миранович, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.