Более 400 новобранцев Академии МВД Беларуси Приняли присягу

Среди них – и шесть девушек. Церемония прошла у «Кургана Славы».

Вчерашние абитуриенты не только успешно выдержали вступительные испытания, но и прошли курс молодого бойца и стали полноправными сотрудниками правоохранительных органов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Жёлтко, курсант первого курса Академии МВД Республики Беларусь:

Я, Жёлтко Дмитрий Петрович, поступаю на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь, присягаю на верность республике Беларусь и ее народу, клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь.

Инга Петрович, курсант первого курса Академии МВД Республики Беларусь:

Приняла Присягу не только перед собой, но и перед нашим народом и, в первую очередь, перед нашими родителями, которые испытывали гордость за нас. Поэтому я буду прилагать все усилия, чтобы не нарушить данную мною клятву.

Владимир Бачило, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Для нас это событие знаковое. Очередная группа молодых людей приступает к изучению науки, наверное, познания жизни, науки о том, как честно, добросовестно служить своему отечеству.