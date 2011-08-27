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Более 400 новобранцев Академии МВД Беларуси Приняли присягу

27 августа 2011 16:31
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Среди них – и шесть девушек. Церемония прошла у «Кургана Славы».

Вчерашние абитуриенты не только успешно выдержали вступительные испытания, но и прошли курс молодого бойца и стали полноправными сотрудниками правоохранительных органов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Жёлтко

Присяга

Дмитрий Жёлтко, курсант первого курса Академии МВД Республики Беларусь:
Я, Жёлтко Дмитрий Петрович, поступаю на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь, присягаю на верность республике Беларусь и ее народу, клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь.

Инга Петрович 

Инга Петрович, курсант первого курса Академии МВД Республики Беларусь:
Приняла Присягу не только перед собой, но и перед нашим народом и, в первую очередь, перед нашими родителями, которые испытывали гордость за нас. Поэтому я буду прилагать все усилия, чтобы не нарушить данную мною клятву.

Владимир Бачило

Владимир Бачило, начальник Академии МВД Республики Беларусь:
Для нас это событие знаковое. Очередная группа молодых людей приступает к изучению науки, наверное, познания жизни, науки о том, как честно, добросовестно служить своему отечеству.

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

Новобранцы Академии МВД Беларуси приняли Присягу

# общество # Фотофакт # Образование # Вступительная кампания # Белоруссия

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