Более 40 человек и три собаки искали четверых граждан, заблудившихся в лесу в черте Минска

Четверо граждан заблудились в лесу вблизи поселка Сосны, поиски продолжались около 3 часов.

«Около 8 часов вечера в воскресенье, в службу 101 поступил звонок с мобильного телефона, звонивший сообщил, что вместе с родственниками заблудились в лесу возле поселка Сосны (включен в состав Заводского района города Минска - ИФ). В поисках 4 граждан принял участие 31 сотрудник МЧС, была привлечена кинологическая служба», - рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси. В поисках также участвовали 11 милиционеров.

«Заблудившиеся были обнаружены спустя 3 часа в районе садового товарищества «Спутник» (Минский район - ИФ)», - отметили в пресс-службе.

По информации представителей МЧС, состояние найденных граждан удовлетворительное, от госпитализации они отказались, сообщает «Интерфакс-Запад».