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Более 4 млрд рублей. Столько потратят на развитие городского электротранспорта в ближайшую пятилетку

29 марта 2021 14:05
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Новости Беларуси. На развитие городского электротранспорта и метро в ближайшие 5 лет планируется потратить более 4 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие цифры утвердил Совет Министров.

Более 4 млрд рублей. Столько потратят на развитие городского электротранспорта в ближайшую пятилетку-1

Объем затрат для реализации госпрограммы «Транспортный комплекс» составит свыше 7,5 миллиарда. Финансирование программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Более 4 млрд рублей. Столько потратят на развитие городского электротранспорта в ближайшую пятилетку-4

Кстати, ежегодно на обновление и развитие общественного транспорта Минска из городского бюджета выделяется 350 миллионов рублей. Особое внимание – обновлению подвижного состава, при этом приоритет отдается современным машинам. Транспортные предприятия получают новые электробусы и троллейбусы с автономным ходом.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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