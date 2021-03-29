Более 4 млрд рублей. Столько потратят на развитие городского электротранспорта в ближайшую пятилетку

Новости Беларуси. На развитие городского электротранспорта и метро в ближайшие 5 лет планируется потратить более 4 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие цифры утвердил Совет Министров.
Новости Беларуси. На развитие городского электротранспорта и метро в ближайшие 5 лет планируется потратить более 4 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие цифры утвердил Совет Министров.
Объем затрат для реализации госпрограммы «Транспортный комплекс» составит свыше 7,5 миллиарда. Финансирование программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Кстати, ежегодно на обновление и развитие общественного транспорта Минска из городского бюджета выделяется 350 миллионов рублей. Особое внимание – обновлению подвижного состава, при этом приоритет отдается современным машинам. Транспортные предприятия получают новые электробусы и троллейбусы с автономным ходом.