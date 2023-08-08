Более 4 млн тонн зерна с учётом рапса намолотили белорусские аграрии

Новости Беларуси. В Беларуси намолотили более 4 миллионов тонн зерна с учетом рапса. С такими успехами встретили утро 8 августа хлеборобы, к труду которых приковано и наше внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если вдаваться в статистику Минсельхозпрода, то общая картина по стране выглядит так: зерновые и зернобобовые культуры убраны с 48,9 % площадей. При средней урожайности 33,9 центра с гектара намолочено 3 миллиона 176 тонн. А вот рапса осталось убрать около 4 %. Его на данный момент собрано 893,2 тысячи тонн.