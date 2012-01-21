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Более 350 молочно-товарных ферм реконструируют в Минской области до конца года

21 января 2012 13:49
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21 января руководство области вместе с министром сельского хозяйства и вице-премьером Валерием Ивановым посетили хозяйства столичного региона.

Президент во время недавней рабочей поездки в Брестскую область поставил задачу, чтобы каждое хозяйство страны в 2012 году за счет собственных средств реконструировало и модернизировало одну ферму по современным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
На примере Минской области мы видим как можно организовать работу по реконструкции фермы. В Любанском районе практически во всех хозяйствах начата эта работа. Я думаю, что в конце года, когда мы будем подводить итоги, будет неплохой результат.

# общество

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