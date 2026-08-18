Более 3,5 тыс. нарушений мотоциклистов выявили в Беларуси во время профилактической акции

В Министерстве внутренних дел подвели итоги республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей в течение 10 дней. Проверки показали: дисциплина и безопасность водителей мототранспорта остаются одной из самых острых тем на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время мероприятий выявлено более 3,5 тысяч нарушений. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, 211 бесправников отстранены от управления, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В Госавтоинспекции обращают внимание: если вы стали свидетелем хулиганских действий на дороге – сообщите об этом по телефону 102 или в чат‑бот Министерства внутренних дел «Мы всегда рядом!».