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Более 300 мастеров со всей Беларуси приедут в Минск на фестиваль «Вясновы букет». Что обещают организаторы?

28 мая 2021 15:09
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Новости Беларуси. Традиционные куклы-обереги, золотистые пауки и шляпы из соломы. Более 300 мастеров со всей страны соберет фестиваль народных ремесел «Вясновы букет» 29 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 300 мастеров со всей Беларуси приедут в Минск на фестиваль «Вясновы букет». Что обещают организаторы?-1

Он развернется на площадке у Дворца спорта. Гости ярмарки познакомятся с различными видами белорусских традиционных ремесел: ткачеством, гончарством, соломоплетением, вытинанкой. Будет возможность не только купить понравившиеся вещи, но и сделать их своими руками. Продовольственные товары представят объекты общепита. Выступят и творческие коллективы изо всех уголков республики.

Праздник продлится с 12:00 до 20:00.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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