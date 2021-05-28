Более 300 мастеров со всей Беларуси приедут в Минск на фестиваль «Вясновы букет». Что обещают организаторы?

Новости Беларуси. Традиционные куклы-обереги, золотистые пауки и шляпы из соломы. Более 300 мастеров со всей страны соберет фестиваль народных ремесел «Вясновы букет» 29 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он развернется на площадке у Дворца спорта. Гости ярмарки познакомятся с различными видами белорусских традиционных ремесел: ткачеством, гончарством, соломоплетением, вытинанкой. Будет возможность не только купить понравившиеся вещи, но и сделать их своими руками. Продовольственные товары представят объекты общепита. Выступят и творческие коллективы изо всех уголков республики.