Более 30 протоколов составлено в Минске на строительные компании за жилищные долгострои

Сумма штрафных санкций за эти правонарушения составила около Br25 млн.

В Минске с начала года за нарушение сроков ввода в эксплуатацию жилых домов составлены и направлены в суд и административные комиссии администраций районов города более 30 протоколов об административных правонарушениях.

К заказчикам, которые превысили нормативный срок строительства домов, Мингорисполком ужесточил условия по продлению сроков временного пользования земельным участком. А право пользования арендой продлевается только после привлечения застройщиков-нарушителей к административной ответственности.

В комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома подчеркнули, что в условиях увеличения в столице объемов строительства жилья вопросы его своевременного ввода в эксплуатацию находятся на особом контроле. Горисполком работает с застройщиками всех форм собственности и рекомендует перевести все объекты на двух- и трехсменный режим, сообщает БЕЛТА.