Более 30 детей оказались в больнице после отдыха в оздоровительном лагере в Бурятии

В Бурятии 34 ребенка попали в инфекционные больницы после отдыха в оздоровительном лагере «Эдельвейс» Тункинского района.

Массовое отравление детей связано с несоблюдением санитарно-гигиенических норм в учреждении.

«Наши следователи выезжали на место происшествия в лагерь. По предварительным данным, заболевание детей связано с несоблюдением санитарно-гигиенических правил в учреждении. В данном случае усматривается преступление, предусмотренное статьей 236 УК РФ — нарушение санитарно-гигиенических правил. Но подобными делами занимается милиция», — сказал представитель СКП.

Между тем, как сообщил представитель МВД Бурятии, дело по факту заболевания детей пока не возбуждено.

Дети были госпитализированы в воскресенье 25 апреля в инфекционные больницы с жалобами на плохое самочувствие и признаками пищевого отравления. 14 из заболевших попали в городскую инфекционную больницу Улан-Удэ, а 20 — в медучреждения в районах республики.

Состояние 24 детей оценивается врачами как удовлетворительное, еще десять детей находятся в состоянии средней тяжести. В четырех случаях лабораторно подтвержден «иерсиниоз» (псевдотуберкулез), сообщает МЧС.

Всего в оздоровительном лагере «Эдельвейс» с 1 по 22 апреля отдыхали 120 детей, в том числе 49 — из Улан-Удэ и 71 ребенок — из 13 районов республики. Для контроля над ситуацией с отравлением был создан оперативный штаб Министерства здравоохранения РБ под руководством министра, в который вошли представители Управления Роспотребнадзора по Бурятии, Министерства здравоохранения РБ, ГУЗ «Территориального центра медицины катастроф», ГУ МЧС России по Бурятии, МВД, прокуратуры.

Напомним, что массовое отравление детей зафиксировано также в Иркутской области. С 23 по 26 апреля медики госпитализировали с симптомами кишечной инфекции 41 воспитанника школы-интерната №11 в возрасте от 8 до 17 лет. По последним данным, дети отравились картофельным пюре с сосисками, которыми их кормили в учебном заведении.

По факту данного массового заболевания следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»), которая предусматривает до одного года лишения свободы, сообщает NEWSru.com.