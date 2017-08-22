Более 2500 военнослужащих и 500 единиц техники: маневры тыловых служб перед «Западом-2017» проходят в Беларуси

Новости Беларуси. Более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники. В Беларуси проходят маневры тыловых служб, предваряющие белорусско-российское учение «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полигон «Борисовский», пункты дислокации воинских частей в Минской, Витебской и Могилевской областях – 22 августа на этих площадках отрабатывают мастерство военные.

Обеспечение тыла и оптимальное взаимодействие при совместных действиях – такую цель сейчас ставит штаб, руководящий региональной группировкой войск как от белорусской, так и от российской стороны.