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Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам

17 ноября 2020 06:56
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Новости Беларуси. В условиях пандемии к борьбе с коронавирусом наравне с медиками подключились и студенты белорусских медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам-1

Сейчас дополнительная помощь врачам со стороны старшекурсников не будет лишней. Тем более что такая практика в университетах традиционна на период вспышки сезонных заболеваний.

Будущим специалистам данная возможность помогает отработать навыки оказания помощи пациентам. Конечно, доверяют интернам не лечение, а лишь реабилитацию переболевших. Но даже это отличный шанс погрузиться в профессию, зарекомендовать себя и в дальнейшем получить работу.

Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам-4

Только из столичного медуниверситета свою помощь предложили 600 студентов. Работают теперь такие отряды и в областных центрах, и других городах, где готовят будущих медиков.

# Коронавирус # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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