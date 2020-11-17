Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам

Новости Беларуси. В условиях пандемии к борьбе с коронавирусом наравне с медиками подключились и студенты белорусских медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас дополнительная помощь врачам со стороны старшекурсников не будет лишней. Тем более что такая практика в университетах традиционна на период вспышки сезонных заболеваний.

Будущим специалистам данная возможность помогает отработать навыки оказания помощи пациентам. Конечно, доверяют интернам не лечение, а лишь реабилитацию переболевших. Но даже это отличный шанс погрузиться в профессию, зарекомендовать себя и в дальнейшем получить работу.