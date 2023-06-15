Более 250 квалификаций на выбор. Как учащиеся ПТУ могут получить гарантированное трудоустройство?
Новости Беларуси. В стране стартовал прием документов в профессионально-технические колледжи и училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить рабочие профессии смогут 26 тысяч абитуриентов. На выбор учреждения образования предлагают 250 квалификаций – невостребованные заменили на новые. Молодежи важен престиж профессии и гарантированное трудоустройство.
От чего оно зависит, расскажут наши корреспонденты.
Станислав Залегай одним из первых пришел подавать документы в Гомельский колледж электротехники и информационных технологий. Юноша выбрал для себя новую специальность – наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс. В компании и друг-одноклассник.
Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов. Читайте здесь.
Когда спрос порождает предложения. Со школами у колледжей давно налажена профориентационная работа. Что касается новых специальностей, то заявки на них подают потенциальные работодатели. В частности, в Гомеле расширяют и модернизируют предприятия по выпуску упаковки и медицинских изделий. Так что будущие наладчики будут трудиться на самых современных линиях. А значит трудоустройство стопроцентное.
Михаил Зеленский, директор Гомельского государственного колледжа электротехники и информационных технологий:
Любое предприятие сразу хочет получить готового специалиста, а так не бывает. Мы немного учим, а на заключительном этапе нашего обучения мы отправляем на обучение на предприятие. Поэтому прорабатываем вопрос обучения на заключительном этапе, на производстве. Это и для предприятия выгодно, они получают практически готового специалиста. То есть они пришли, у нас защитили диплом и идут сразу к станку. Или же они потом бы тратили время на адаптацию наших выпускников.
Работодателя действительно волнует уровень подготовки молодежи – учебные программы нужно постоянно обновлять. Не реже, чем технику в цехах.
Дмитрий Новиков, директор предприятия по производству гидравлического оборудования:
Компания промышленная. Необходим достаточно большой уровень знаний молодых специалистов, так как требования клиента сейчас высоки. На рынке большая конкуренция в нашем сегменте. И молодые специалисты, которые к нам приходят, имеют недостаточный уровень знаний. Рынок меняется, улучшается оборудование, вводятся какие-то новшества, а учебные программы немного отстают. Мы готовы в этом помогать, организовывать учебные классы. Всевозможно помочь организациям учебным, чтобы мы вместе решали эти проблемы.
Чтобы наладить диалог между предприятиями и учреждениями образования, накануне в Гомеле провели семинар, где каждый смог озвучить свои требования и предложения. В 2023 году профессиональные колледжи региона примут около 4 тысяч молодых людей. Каждый 10-й из них свяжет свою жизнь с машиностроением. Граница между понятиями «рабочий» и «инженер» становится все тоньше. Фактически специалист, работающий на станке с цифровым управлением и роботизацией участка, по уровню подготовки мало отличается от представителя ИТР.