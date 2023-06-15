Более 250 квалификаций на выбор. Как учащиеся ПТУ могут получить гарантированное трудоустройство?

Новости Беларуси. В стране стартовал прием документов в профессионально-технические колледжи и училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить рабочие профессии смогут 26 тысяч абитуриентов. На выбор учреждения образования предлагают 250 квалификаций – невостребованные заменили на новые. Молодежи важен престиж профессии и гарантированное трудоустройство.

Станислав Залегай одним из первых пришел подавать документы в Гомельский колледж электротехники и информационных технологий. Юноша выбрал для себя новую специальность – наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс. В компании и друг-одноклассник.

Когда спрос порождает предложения. Со школами у колледжей давно налажена профориентационная работа. Что касается новых специальностей, то заявки на них подают потенциальные работодатели. В частности, в Гомеле расширяют и модернизируют предприятия по выпуску упаковки и медицинских изделий. Так что будущие наладчики будут трудиться на самых современных линиях. А значит трудоустройство стопроцентное.

Михаил Зеленский, директор Гомельского государственного колледжа электротехники и информационных технологий:

Любое предприятие сразу хочет получить готового специалиста, а так не бывает. Мы немного учим, а на заключительном этапе нашего обучения мы отправляем на обучение на предприятие. Поэтому прорабатываем вопрос обучения на заключительном этапе, на производстве. Это и для предприятия выгодно, они получают практически готового специалиста. То есть они пришли, у нас защитили диплом и идут сразу к станку. Или же они потом бы тратили время на адаптацию наших выпускников.

Работодателя действительно волнует уровень подготовки молодежи – учебные программы нужно постоянно обновлять. Не реже, чем технику в цехах.