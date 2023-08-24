Более 2,5 тысячи военных из стран ОДКБ примут участие в учениях на территории Беларуси

Свыше двух с половиной тысяч военнослужащих из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана примут участие в совместном оперативно-стратегическом учении ОДКБ «Боевое братство – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры пройдут на территории нашей страны с 1 по 6 сентября на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей. В них задействуют более 500 единиц техники.

Основная цель мероприятий – добиться лучшей координации и слаженной работы органов управления. Командиры смогут отработать и усовершенствовать практические навыки и умения управления частями и подразделениями. Так, запланированы учения с Коллективными силами оперативного реагирования, разведки, материально-технического обеспечения, совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения.

Кроме того, в Островецком районе пройдут учения по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения. Уже завтра, 25 августа, в нашу страну начнут прибывать воинские контингенты стран-участниц.