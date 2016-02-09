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Более 24 млрд. рублей выделили на поддержку предприятий Минской области за последние 3 года

09 февраля 2016 14:27
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Новости Беларуси. Более 24 млрд. рублей потрачено за последние три года в Минской области на поддержку предпринимательства. Деньги получили 18 субъектов малого бизнеса для расширения и модернизации производства, приобретения высокотехнологичного оборудования, наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности продукции. Поддержку начинающим в районах оказывают четыре инкубатора и 15 центров поддержки малого бизнеса.

В столичном регионе определены индустриальные площадки с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для организации частных инвестиционных проектов. Таким образом, по итогам прошлого года вес малых и средних организаций в региональном продукте вырос до 30%, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Предприятия Беларуси

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