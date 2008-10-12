Более 200-от человек эвакуировали вечером в Гомеле из 10-этажного здания

Учебный пожар в одном из студенческих общежитий Гомеля спровоцировали и ликвидировали спасатели. 210 человек, студентов и обслуживающего персонала, совершили вынужденную вечернюю прогулку, пока спасатели боролись с пожаром, возникшим из-за возгорания электрочайника.



К счастью, паники удалось избежать. Несмотря на неработающие лифты и отсутствие пожарной сигнализации. К моменту прибытия пожарных в здании осталось всего несколько человек. Из-за едкого дыма они не сумели самостоятельно покинуть комнаты.



Четверть часа и спасательная операция завершена. Дыма было больше, чем огня. Но и его в реальных условиях оказалось бы достаточно для непоправимых последствий. От угарного газа человек погибает в считанные минуты.



Правда, большинство студентов в реальность подобной ситуации все же не верят. С огнём здесь не шутят. За 10 лет работы общежития сотрудники МЧС сюда приходили только для профилактики.