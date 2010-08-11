Более 200 объектов быта откроется в Минске до 2015 года

Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме.

Расширение социальной сферы предусмотрено схемой развития Минска. В итоге появится свыше полутора тысяч рабочих мест. И хотя в городе в целом уровень развития сферы услуг достаточно высокий, в новостройках есть дефицит парикмахерских, химчисток, ремонтных мастерских и других служб быта. В этой связи новым микрорайонам будут уделять больше внимание.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела организации и развития сферы услуг управления бытового обслуживания населения Мингорисполкома:

За первое полугодие в Минске уже открыто 230 новых объектов. Ежемесячно у нас открывается 40-60 объектов. Наибольшее их количество — это парикмахерские. Эта услуга востребованная, поэтому объектов данной сферы услуг открывается больше всего.