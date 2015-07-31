Более 200 молодых людей из Беларуси, России и Украины соберет в Витебске православный молодежный фестиваль

Новости Беларуси. Театральные постановки, интерактивные игры, шоу мыльных пузырей и даже фаер-шоу. Фестиваль православной молодежи соберет под Витебском более 200 представителей из Беларуси, России и Украины. В рамках форума запланированы выступления творческих коллективов. Для ребят также будут организованы мастер-классы, в том числе по лепке из глины, рисованию и игре на гитаре.

Музыкальная программа фестиваля завершится большим гала-концертом на сцене Летнего амфитеатра. Православная молодежь также совершит крестный ход из Витебска в Смоленск к чудотворной иконе Божией Матери «Одигитрия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.