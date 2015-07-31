Прямой эфир

Более 200 молодых людей из Беларуси, России и Украины соберет в Витебске православный молодежный фестиваль

31 июля 2015 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Театральные постановки, интерактивные игры, шоу мыльных пузырей и даже фаер-шоу. Фестиваль православной молодежи соберет под Витебском более 200 представителей из Беларуси, России и Украины. В рамках форума запланированы выступления творческих коллективов. Для ребят также будут организованы мастер-классы, в том числе по лепке из глины, рисованию и игре на гитаре.

Музыкальная программа фестиваля завершится большим гала-концертом на сцене Летнего амфитеатра. Православная молодежь также совершит крестный ход из Витебска в Смоленск к чудотворной иконе Божией Матери «Одигитрия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли в Горловку (Украина)
31 июля 2015 07:42

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли в Горловку (Украина)

Клоуны Даниэле Наш и Флориа Вюий рассказали обо всех нюансах и тонкостях профессии в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
31 июля 2015 07:40

Клоуны Даниэле Наш и Флориа Вюий рассказали обо всех нюансах и тонкостях профессии в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Минск: жильцы дома №75 про проспекту Победителей жалуются на трупный запах в квартире соседей
30 июля 2015 09:46

Минск: жильцы дома №75 про проспекту Победителей жалуются на трупный запах в квартире соседей