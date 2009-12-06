Прямой эфир

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворий Бобруйска

06 декабря 2009 16:36
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Хозяев этого двора по утрам будят не белорусские кочеты, а индийские павлины, фазаны и даже чёрные лебеди [7 фото]

Птичье разноголосие, будто в Юго-Восточной Азии. Сотня хохлатых кур, 9 видов фазанов, коричневые индюки. Таких пернатых в Беларуси встретишь разве что в зоопарке.

Это лет 20 назад хозяйка птичьего двора Софья Овчинник покупала пернатую экзотику для души. Сегодня любительская орнитология для нее приобрела другие масштабы. Бобруйская пенсионерка активно пополняет крылатой живностью зоопарки страны и частные коллекции.

Главная гордость птичьего двора – чёрные лебеди. В Беларусь они прилетели из Германии. Правда, не на своих, а на железных крыльях. Авиарейсом.

Если лев – царь зверей, то чёрные лебеди главенствуют над всеми пернатыми. По крайней мере, в этом дворе. Красива птица, а характер по отношению к окружающим скверный. Правда, съемочную группу СТВ птицы встретили довольно дружелюбно.

Несмотря на злобный нрав, черные лебеди у коллекционеров в особой цене. Из четырех взрослых пар по осени бобруйская пенсионерка насчитала всего одну. И хотя стоит каждый лебедь как хороший телевизор – по одной птиц не заберёшь. Лебединая верность – не легенда.

Орнитология – дело хлопотное, но подрезать своему увлечению крылья хозяева не планируют. Скорее, наоборот. Надеются, что их усилия хотя бы отчасти помогут черному лебедю вылететь из красной книги. И твердо стать на крыло. В природной среде.

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворьев Бобруйска

# общество # Фотофакт # Птицы

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