Более 200 экзотических пород птиц обитают на одном из подворий Бобруйска

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Хозяев этого двора по утрам будят не белорусские кочеты, а индийские павлины, фазаны и даже чёрные лебеди

Птичье разноголосие, будто в Юго-Восточной Азии. Сотня хохлатых кур, 9 видов фазанов, коричневые индюки. Таких пернатых в Беларуси встретишь разве что в зоопарке.

Это лет 20 назад хозяйка птичьего двора Софья Овчинник покупала пернатую экзотику для души. Сегодня любительская орнитология для нее приобрела другие масштабы. Бобруйская пенсионерка активно пополняет крылатой живностью зоопарки страны и частные коллекции.

Главная гордость птичьего двора – чёрные лебеди. В Беларусь они прилетели из Германии. Правда, не на своих, а на железных крыльях. Авиарейсом.

Если лев – царь зверей, то чёрные лебеди главенствуют над всеми пернатыми. По крайней мере, в этом дворе. Красива птица, а характер по отношению к окружающим скверный. Правда, съемочную группу СТВ птицы встретили довольно дружелюбно.

Несмотря на злобный нрав, черные лебеди у коллекционеров в особой цене. Из четырех взрослых пар по осени бобруйская пенсионерка насчитала всего одну. И хотя стоит каждый лебедь как хороший телевизор – по одной птиц не заберёшь. Лебединая верность – не легенда.

Орнитология – дело хлопотное, но подрезать своему увлечению крылья хозяева не планируют. Скорее, наоборот. Надеются, что их усилия хотя бы отчасти помогут черному лебедю вылететь из красной книги. И твердо стать на крыло. В природной среде.